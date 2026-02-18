Raccolta degli abiti usati basta abbandoni | cambia tutto

Da lunedì, la raccolta degli abiti usati a Cesenatico subirà un cambiamento per eliminare gli abbandoni e migliorare il servizio. Hera e il Comune hanno deciso di posizionare cinque punti di raccolta strategici, tra cui le stazioni ecologiche di via Mesolino nella prima parte di Cannucceto, vicino alla Statale Adriatica, e in via Rossellini, vicino all’Iper di Savignano Mare.

Da lunedì cambierà la raccolta degli abiti usati, per rendere più efficace questo servizio. Hera ed il Comune di Cesenatico hanno identificato cinque postazioni strategiche del territorio e le stazioni ecologiche di via Mesolino nella prima parte di Cannucceto vicino alla Statale Adriatica ed in via Rossellini vicino all'Iper di Savignano Mare. Per disincentivare l'uso improprio di alcuni contenitori stradali e migliorare il decoro cittadino, i 20 contenitori attualmente presenti saranno concentrati in punti dove gli addetti di Hera riusciranno a svuotare più velocemente i contenitori e potranno intervenire in maniera più rapida in caso di abbandoni.