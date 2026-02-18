Raccolta abiti usati rivoluzione a Roma | perché AMA ha detto stop ai cassonetti gialli

Roma ha deciso di chiudere i cassonetti gialli per gli abiti usati, portando a una rivoluzione nel sistema di raccolta. La causa principale è la volontà di migliorare la gestione e ridurre il rischio di furti o abbandoni selvaggi. Da ora in poi, i cittadini dovranno affidarsi a punti di raccolta dedicati o a iniziative private, che garantiranno maggiore sicurezza e controlli più efficaci. Questa scelta ha già suscitato reazioni tra residenti e associazioni ambientaliste, preoccupate per il futuro del riciclo solidale.

A Roma sta cambiando uno dei servizi più familiari della raccolta differenziata urbana: i tradizionali cassonetti gialli per gli abiti usati stanno progressivamente scomparendo dalle strade della Capitale, sostituiti da un nuovo modello di gestione che promette maggiore controllo e sicurezza. Si tratta di una decisione che segna un passaggio importante nella gestione dei rifiuti tessili, ma da quale esigenza nasce? Perché i vecchi cassonetti gialli stanno scomparendo? Raccolta abiti usati a Roma: perché spariscono i cassonetti gialli.

“Troppi abiti inutili gettati nei cassonetti gialli, il fast fashion ha mandato in tilt il sistema di raccolta e riciclo”: l’allarme della Caritas AmrbosianaIl crescente fenomeno del fast fashion ha causato un aumento significativo di abiti inutilizzati, spesso destinati ai cassonetti gialli della Caritas Ambrosiana.

