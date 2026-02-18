Quindicenne molestata da un senzatetto all' uscita da scuola | È violenza sessuale

Una quindicenne è stata molestata da un senzatetto mentre usciva da scuola. L’uomo l’ha avvicinata e le ha rivolto parole inappropriate, poi ha tentato di toccarla. La ragazza ha reagito subito e ha gridato, attirando l’attenzione di alcuni passanti. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo, grazie anche alle testimonianze di altri studenti presenti. L’episodio si è verificato in una zona frequentata frequentemente da studenti, poco prima delle 14. La ragazza ha denunciato l’accaduto presso le autorità.

La ragazza ha chiamato le forze dell'ordine sotto shock. L'uomo, già noto nel quartiere, è finito a processo Era appena uscita dalla scuola e si stava incamminando verso casa, quando è stata avvicinata e molestata da un uomo senza fissa dimora. Mercoledì il caso è finito davanti al giudice collegiale del tribunale di Bologna: l'imputato, un 54enne che vive tra strada e rifugi di fortuna, dovrà rispondere del reato di violenza sessuale nei confronti della studentessa appena 15enne. Il fatto risale al maggio del 2025. Secondo quanto ricostruito, la ragazza è stata improvvisamente assalita in una delle vie laterali all'uscita della scuola, che ha sede in città, venendo palpeggiata.