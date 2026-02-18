Questo cuore salverà un’altra vita per il bambino del Monaldi purtroppo è tardi perché il comitato di esperti ha detto nuovo a un nuovo trapianto

“Le condizioni del bambino sono troppo gravi e per questo la nostra valutazione finale lo ha indicato come non idoneo a ricevere il nuovo cuore”. Queste le parole di Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino, alla fine della riunione del team di maxi-esperti che si è riunita oggi al Monaldi di Napoli, per offrire una consulenza sul bambino con il cuore “bruciato”. Il team – composto da Pace Napoleone, dal professor Lorenzo Galletti e la dottoressa Rachele Adorisio del Bambino Gesù di Roma, dal professor Giuseppe Toscano dell’Università di Padova e dal dottor Amedeo Terzi dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo – era stato convocato per dare un parere sulla trapiantabilità, sostenbuta ancora martedì dalla struttura napoletana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cuore bruciato, il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo ricoverato al Monaldi

Comitato esperti dice "no" al nuovo trapianto di cuore sul bimbo dopo vertice al Monaldi

Cuore e fegato sono invertiti, un trapianto «combinato» salva un 32enne: a Torino in sala operatoria per 17 orePer la prima volta al mondo un uomo nato con gli organi interni completamente invertiti viene salvato con un trapianto combinato di cuore e fegato «in blocco»: l'intervento all'ospedale Molinette di T ... torino.corriere.it

INTERVENTO Nasce con gli organi a specchio: a 32 anni salvato con un trapianto combinato di cuore e fegatoQuesto intervento apre una nuova frontiera nei trapianti combinati, grazie all’abilità e alla dedizione dei nostri professionisti. statoquotidiano.it

