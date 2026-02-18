Queste Olimpiadi rosa shocking

Nel 1896, il rifiuto di Pierre de Coubertin di ammettere le donne alle prime Olimpiadi moderne nacque dall’idea che il loro sport fosse poco estetico. La sua opinione rifletteva le convinzioni dell’epoca, che consideravano le donne troppo fragili e poco adatte alle competizioni internazionali. Per evitare di disturbare le sue convinzioni e mantenere gli standard di eleganza, le donne non furono invitate a partecipare ai Giochi di Atene. Una decisione che segnò il primo passo di un lungo percorso di esclusione e di battaglie per la parità.

Nel 1896, anno di inizio delle olimpiadi moderne, comincia con un rifiuto. L'altezzoso de Coubertin, pur convinto che lo sport potesse rappresentare un mezzo di educazione e di unione tra i popoli e ridurre i conflitti, non poteva evitare di giudicare lo sport femminile come "la cosa più antiestetica che gli occhi umani potessero contemplare" Per non indisporre il barone e far traballare i suoi rigorosi standard estetici alle donne fu impedito di partecipare ai Giochi. Oggi, 130 anni dopo, stiamo orgogliosamente festeggiando le vittorie di una schiera di ragazze trionfanti e la poltrona del barone come presidente del Cio è stato conquistata da una bionda signora dello Zimbabwe ex campionessa olimpica.