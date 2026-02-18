Quelle allegre bandiere colorate In classe è scoppiata la pace!

Una storia raccontata in classe ha portato un’ondata di allegria tra i bambini e ha fatto scoppiare la pace tra loro. I piccoli studenti hanno iniziato a sventolare bandiere colorate e a gridare di gioia, riscoprendo il valore della collaborazione. La narrazione ha acceso un sentimento di unità che fino a quel momento era rimasto nascosto, forse perché i più giovani non avevano ancora avuto modo di esprimerlo pienamente.

È stato per merito di un racconto che l’abbiamo capito. È scoppiata nei cuori. Anche se c’era, c’è sempre stata, ma questa voglia di gridarlo non l’avevamo mai avuta, forse perché eravamo ancora bambini piccoli. Nel corso degli anni abbiamo fatto laboratori di educazione civica e visto e ascoltato storie di e per bambini. Qualcuno, anche se le storie erano raccontate con leggerezza, finiva puntualmente per commuoversi; ma stare in pace, non vuol dire stare in silenzio. "Dal febbraio 2022 con lo scoppio della guerra in Ucraina e, successivamente, a partire da ottobre 2023, con l’intensificarsi del conflitto nella striscia di Gaza, la guerra ha invaso con prepotenza le nostre case". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quelle allegre bandiere colorate. In classe è scoppiata la pace! Bandiere della pace nei comuni: iniziative educative per la pace nei luoghi di sviluppo dei bambiniNelle scuole e negli asili di Bari, le bandiere della pace sventolano ormai ovunque. Maurizio Landini, che imbarazzo: "Le vede quelle bandiere rosse?"Maurizio Landini si esprime con fermezza, evidenziando il ruolo dei social come strumenti di immediato riscontro sulla realtà. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Siete Fans e volete essere parte Olimpica a #Predazzo in #ValDiFiemme in #Trentino In occasione delle gare di Sci Nordico viene organizzata questa bellissima #FanParade Campanacci ,bandiere , banda civica di Predazzo , associazioni Sportive e tanti altri facebook