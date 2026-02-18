Quella volta in cui Laura Pausini scartò un noto attore di Hollywood per un videoclip il retroscena curioso

Laura Pausini ha deciso di escludere un famoso attore di Hollywood dal suo videoclip, a causa di una proposta troppo invasiva. La cantante italiana ha spiegato che l’attore aveva insistito per inserire alcune scene private nel progetto, cosa che lei non aveva accettato. Questo episodio risale a qualche anno fa, quando si trovava a girare il video in una location suggestiva nel Sud Italia. La scelta di non coinvolgere l’attore ha suscitato sorpresa tra i fan, che conoscono bene il suo stile di lavoro.

A TG1 Talk Laura Pausini ha raccontato quella volta in cui si è ritrovata a dover scartare come protagonista di un suo videoclip un famosissimo attore americano. Ecco chi è. Ospite di TG1 Talk, Laura Pausini si è raccontata ai microfoni di Giorgia Cardinaletti e ha rivelato un retroscena inedito che probabilmente non tutti conoscevano. La co-conduttrice di Sanremo 2026 ha confidato infatti che tanti anni fa, quando viveva a Los Angeles, ha scartato un famosissimo attore per un suo videoclip musicale. L’interprete in questione è. Leonardo DiCaprio. Nel suo racconto Laura Pausini ha raccontato che tra i tanti attori che le sono stati proposti c’era proprio DiCaprio, ma lei ha preferito virare su altre scelte: “Uno dei miei rimpianti che mi viene in mente adesso, è un po’ stupido ma ti piacerà. 🔗 Leggi su Novella2000.it

