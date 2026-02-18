Quei varchi aperti per lo spaccio a Rogoredo | Salvini intervenga c' è anche rischio di terrorismo

La presenza di varchi aperti per lo spaccio a Rogoredo, causata dall’abitudine di venditori e acquirenti di entrare e uscire senza ostacoli, preoccupa i residenti. La zona, già segnata da bivacchi, tende e siringhe, si mantiene invivibile da anni. La polizia ha più volte tentato di intervenire, ma la strada resta infestata da attività illecite. Ora alcuni cittadini chiedono un intervento deciso, anche da parte delle autorità, per mettere fine a questa situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente.

La denuncia del Pd: troppo facile oltrepassare muri e cancellate a Rogoredo per vendere e comprare droga. E i varchi potrebbero essere usati anche per sabotaggi ai treni Bivacchi, tende, siringhe dappertutto. Nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo, la situazione resta la stessa da anni. Lo documenta un sopralluogo effettuato mercoledì da due consiglieri regionali del Partito democratico, Carmela Rozza e Pierfrancesco Majorino, entrambi ex assessori a Milano. Dei varchi aperti nella recinzione si è parlato spesso e ci sono stati anche interventi di ripristino, ma non sufficienti. Tanto che, per un tratto, è stata installata una cancellata in ferro più alta.