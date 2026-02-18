Quei 27 milioni dovuti da Aica | Siciliacque non si presenta alla Regione e salta il nuovo tentativo di mediazione

Aica ha richiesto 27 milioni di euro a Siciliacque, che oggi non si è presentata all’incontro convocato dalla Regione. La società dell’acqua non ha risposto alla convocazione dell’assessorato regionale, impedendo di fatto un tentativo di mediazione. La causa deriva da un pagamento non effettuato da Siciliacque a Aica, che ora reclama la somma dovuta. La mancanza di partecipazione ha complicato ulteriormente la discussione, lasciando sospesi i tentativi di trovare una soluzione amichevole. La questione resta irrisolta e aperta.

La società di sovrambito non ha preso parte al confronto convocato dall'assessorato all'Energia. Al centro restano i tentativi di mediazione falliti e la questione dei pagamenti Siciliacque non ha partecipato al vertice convocato oggi all'assessorato regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità dedicato al contenzioso con Aica. La scelta sarebbe legata alla scarsa fiducia nell'efficacia di ulteriori tentativi di mediazione, già più volte avviati senza risultati concreti.