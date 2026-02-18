Il quartetto di fiati guidato da Allegrini si esibirà dopodomani alle 21 al teatro Lauro Rossi, portando musica di livello internazionale. La performance promette di coinvolgere il pubblico di Macerata con sonorità eleganti e interpretazioni precise, che hanno già conquistato diverse platee in tutto il mondo.

Un quartetto di fiati di rilevanza internazionale e dalla grande raffinatezza è pronto ad accogliere e scaldare gli animi del pubblico maceratese al teatro Lauro Rossi, dopodomani alle 21. A guidare il team da sogno (composto da Andrea Oliva al flauto; Francesco Di Rosa, direttore artistico Form, all’oboe; Andrea Zucco al fagotto) è il primo corno dell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e artista in residenza Form, Alessio Allegrini. In apertura la prima nazionale di un’opera che la Form ha commissionato al compositore, pianista e direttore d’orchestra italiano Gianluca Piombo: il Preludio sinfonico impressioni marchigiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quartetto di fiati guidato da Allegrini al Lauro Rossi

