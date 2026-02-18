Quarta volta al Festival per l' artista che l' anno scorso aveva ricevuto un no da Carlo Conty
L'artista torna per la quarta volta al Festival di Sanremo, dopo aver ricevuto un rifiuto da Carlo Conti lo scorso anno. Questa volta, l’artista ha deciso di partecipare comunque, portando una canzone che ha scritto durante le ultime settimane. La sua presenza si inserisce in una rincorsa personale, dopo il precedente no che lo aveva fermato. A Sanremo 2026, oltre alla gara musicale, ci saranno anche altri momenti di intrattenimento e sorprese per il pubblico.
A l Festival di Sanremo 2026 non vedremo solo la competizione per la miglior canzone o esibizione sul palco. Ci sono due cantanti pronti a contendersi anche un altro scettro: quello del più romantico tra gli artisti in gara. Perché a fronteggiare un Tommaso Paradiso che si è definito «l’ultimo dei romantici», c’è un Enrico Nigiotti, 38 anni, che in quanto a buoni sentimenti e slanci del cuore non è certo da meno. Enrico Nigiotti, il ritorno a Sanremo è per i figli: «Sognate anche se è in salita» X Leggi anche › Lillo Petrolo sarà co-conduttore a Sanremo 2026 nella serata delle cover e dei duetti Il cantautore livornese si esibirà con il brano Ogni volta che non so volare, una canzone struggente ma senza ritornello – «meglio così che una canzone con il ritornello brutto, no?», scherza – mentre nella serata dei duetti salirà sul palco con Alfa per cantare En e Xanax di Samuele Bersani. 🔗 Leggi su Iodonna.it
“Carlo Conti aveva scelto una canzone suggerendo cambiamenti ma…”: Jalisse bocciati per la 29esima volta al Festival di Sanremo svelano un retroscena:Carlo Conti aveva scelto una canzone che suggeriva cambiamenti, ma la Commissione musicale del Festival di Sanremo 2026 ha bocciato anche Jalisse per la 29esima volta.
