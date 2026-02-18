Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 18 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,1129 €kWh (112,88 €MWh), mostrando una tendenza in calo rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto sottoscritto con il fornitore, ma il PUN resta il parametro di riferimento per la formazione dei prezzi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

