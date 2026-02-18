Quando lo sci alpino oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari slalom femminile streaming pettorali di partenza
Oggi, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lo sci alpino torna in tv con la prova di slalom femminile. La gara si svolge alle 10:00, e gli appassionati possono seguirla anche in streaming. Le atlete scenderanno sulla pista con i pettorali di partenza già stabiliti, promettendo emozioni e sfide intense.
Siamo pronti per vivere l’ultimo appuntamento dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando, infatti, dello slalom femminile che si disputerà nella giornata odierna, mercoledì 18 febbraio, sulla splendida pista della Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. Si inizierà con la prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda che andrà ad assegnare le medaglie scatterà alle ore 13.30. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.30 Chi, quindi, si metterà al collo l’ultima medaglia d’oro con i Cinque Cerchi di questa indimenticabile edizione dei Giochi Olimpici Invernali? La grande favorita, e non potrebbe essere altrimenti, è Mikaela Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it
