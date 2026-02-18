Nel 1966, Natalia Ginzburg portò in scena la commedia “Ti ho sposato per allegria”, un'opera che rivela come, all'epoca, il divorzio fosse un reato. Questa rappresentazione mette in luce le difficoltà che i giovani affrontavano nel cercare di comprendere e affrontare le relazioni amorose, vivendo in un’Italia dove le separazioni legali erano vietate.

’Ti ho sposato per allegria’ è una commedia scritta da Natalia Ginzburg che ha debuttato in scena nel 1966. La sua vibrante leggerezza, in passato, è stata portata anche sul grande schermo, con Giuliana (la protagonista) interpretata dalla leggendaria Monica Vitti in un lungometraggio ahimé caduto fuori dai radar. La commedia viene rappresentata al Diego Fabbri sotto la regia di Emilio Russo. L’ Italia degli anni Sessanta che ci viene restituita dallo spettacolo fa sorridere chi c’era in quel periodo e fa incuriosire chi, invece, è troppo giovane per averla vissuta di persona. Tante le dinamiche rappresentate e tante le realizzazioni storiche, anche banali - noi spettatori più giovani, seppur consapevoli che in un’epoca lontana le cose fossero diverse, non abbiamo potuto fare a meno di trasalire la prima volta che i personaggi hanno scherzato sul fatto che in Italia non sia legale il divorzio e debbano andare all’estero per separarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando il divorzio era illegale: così i giovani scoprono il passato

