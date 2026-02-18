Quando anche Pertini scelse di presiedere una seduta del Csm a difesa delle istituzioni come ha fatto oggi Mattarella

Il Presidente Sergio Mattarella ha presieduto oggi una riunione del Consiglio superiore della magistratura, in risposta alle recenti tensioni politiche. La decisione arriva dopo che anche Pertini aveva scelto di intervenire in momenti delicati, difendendo le istituzioni. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alla trasparenza e all’indipendenza della magistratura. La presenza del Capo dello Stato ha rafforzato l’attenzione sulla necessità di mantenere l’equilibrio tra poteri. La seduta si è conclusa con un appello alla calma e alla collaborazione tra le parti.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto una seduta del Consiglio superiore della magistratura in un momento di forte tensione politica, richiamando il rispetto tra istituzioni. Il gesto richiama quello di Sandro Pertini nel 1980, quando la sua presenza al Csm difese l'autonomia della magistratura in un periodo di terrorismo e violenza.