Quadrilatero Umbria-Marche lo svincolo di Scopoli prende forma | via libera al progetto definitivo

Il progetto definitivo dello svincolo di Scopoli ottiene il via libera, dopo mesi di attesa, grazie alla decisione delle autorità competenti. Questa infrastruttura collegherà la statale SS77Var a quattro corsie con la strada storica SS77

Esito positivo della Conferenza di servizi al Mit, assessore De Rebotti: “Convergenza unanime di tutti gli enti. Ora avanti veloce verso il Cipess per sbloccare i cantieri” Finalmente c'è il via libera per definire il progetto definitivo del semisvincolo Menotre-Scopoli: ovvero l'infrastruttura progettata in Umbria per connettere la strada statale SS77Var a quattro corsie con la viabilità storica (SS77 "val di Chienti") nei pressi di Scopoli, frazione di Foligno con l'obiettivo di migliorare i collegamenti nella Valle del Menotre. Il passo avanti sarà possibile dopo l'esito positivo della Conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

