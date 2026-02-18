Francesco Sangiovanni di Pesaro ha aggredito l’arbitro Lorenzo Petrelli con pugni, calci e morsi durante una partita Under 13, e il giudice ha rifiutato di accettare il patteggiamento. L’Associazione italiana arbitri si è costituita come parte civile nel processo, chiedendo giustizia per l’attacco avvenuto lo scorso giugno allo stadio Comunale di Arezzo.

L’ Associazione italiana arbitri per la prima volta si è costituita parte civile nel processo a carico di Francesco Sangiovanni, l’uomo di 45 anni residente a Pesaro responsabile della violenta aggressione ai danni dell’arbitro aretino Lorenzo Petrelli, avvenuta lo scorso giugno allo stadio Comunale al termine della gara Under 13 Arezzo-Vis Pesaro. L’udienza al tribunale di Arezzo ha visto il deposito dell’istanza presentata dall’avvocato Valerio Di Stasio, responsabile della Commissione esperti legali Aia, insieme al referente toscano Michele De Francesca. Il giudice monocratico dovrà ora pronunciarsi su un impianto accusatorio pesante: lesioni personali aggravate, furto e danneggiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pugni, calci, morsi e rapina all’arbitro. Il giudice dice no al patteggiamento e l’Aia si costituisce come parte civile

