PS6 sarà solo digitale senza lettore per dischi? Risponde Shawn Layden ex CEO PlayStation

Shawn Layden, ex CEO di PlayStation, ha spiegato che PS6 potrebbe essere esclusivamente digitale e senza lettore ottico. La motivazione principale sarebbe la crescente domanda di giochi scaricabili, che ridurrebbe i costi di produzione e distribuzione. La scelta di eliminare il disco potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i consumatori acquistano e conservano i giochi. Questo scenario ha già suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, che si chiedono come evolverà il mercato in futuro. La questione rimane aperta, in attesa di annunci ufficiali.

PS6 non è ancora realtà, ma il dibattito sul suo futuro è già acceso. Tra le ipotesi più discusse c’è quella di una console completamente digitale, priva di lettore ottico, che segnerebbe un passaggio storico per l’industria e metterebbe in discussione il mercato delle copie fisiche. A intervenire sul tema è stato Shawn Layden, ex CEO di PlayStation, che ha espresso forti dubbi sulla fattibilità di una scelta così radicale. Secondo lui, i tempi non sarebbero ancora maturi per un addio definitivo ai dischi. Il motivo principale riguarda la natura globale del marchio PlayStation. E le implicazioni non sono solo tecnologiche, ma anche strategiche. 🔗 Leggi su Game-experience.it

