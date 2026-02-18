Protetto | Benvenuti nell’anno del Cavallo di fuoco | la guida definitiva al Capodanno Lunare 2026
L’anno del Cavallo di fuoco è iniziato il 1° febbraio 2026, dopo che le celebrazioni tradizionali cinesi sono cominciate in tutto il paese. Le famiglie decorano le case con lanterne rosse e drappi dorati, mentre le strade si riempiono di fuochi d’artificio e sfilate colorate. Quest’anno, le autorità hanno organizzato eventi speciali nelle principali città, attirando migliaia di visitatori locali e stranieri. Le celebrazioni durano circa due settimane e coinvolgono pratiche antiche, come il lancio di petardi e le danze del leone.
Il contenuto è protetto da password. Per visualizzarlo inserisci di seguito la password: Password: L'articolo proviene da InsideOver.🔗 Leggi su It.insideover.com
Dal Capodanno Lunare al quotidiano: come cambia il rapporto con il denaro nell’Anno del Cavallo di FuocoL’Anno del Cavallo di Fuoco segna un periodo di trasformazioni nel modo di gestire il denaro, influenzato dai mutamenti culturali e sociali.
Capodanno lunare 2026: significato, miti, tradizioni e superstizioni dell’Anno del CavalloIl Capodanno lunare del 2026 si celebra con entusiasmo in molte comunità asiatiche, perché rappresenta l’inizio dell’Anno del Cavallo, secondo la tradizione cinese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Capodanno lunare: la Cina esibisce la supremazia tecnologica con robot umanoidi sul palco ilsole24ore.com/art/la-cina-mo… x.com
I FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO LUNARE AL TEMPIO DEI LAMA A PECHINO. facebook