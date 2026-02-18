Protetto | Benvenuti nell’anno del Cavallo di fuoco | la guida definitiva al Capodanno Lunare 2026

L’anno del Cavallo di fuoco è iniziato il 1° febbraio 2026, dopo che le celebrazioni tradizionali cinesi sono cominciate in tutto il paese. Le famiglie decorano le case con lanterne rosse e drappi dorati, mentre le strade si riempiono di fuochi d’artificio e sfilate colorate. Quest’anno, le autorità hanno organizzato eventi speciali nelle principali città, attirando migliaia di visitatori locali e stranieri. Le celebrazioni durano circa due settimane e coinvolgono pratiche antiche, come il lancio di petardi e le danze del leone.