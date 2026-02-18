Proprietà stop all' agevolazione tributaria

La questione sulla proprietà immobiliare ha provocato un blocco alle agevolazioni fiscali, a causa delle incertezze sulla titolarità dell’edificio. La disputa nasce dall’assenza di documenti chiari che dimostrino chi detiene la piena proprietà, rendendo difficile ottenere le agevolazioni. Recentemente, alcune verifiche hanno evidenziato che molte pratiche sono ferme in attesa di chiarimenti ufficiali. La mancanza di certezza sulla proprietà blocca l’accesso all’aliquota più favorevole, creando problemi anche per i futuri investimenti nel settore edilizio.

Il punto più delicato della vicenda resta quello della titolarità dell’immobile, vero spartiacque per accedere all’aliquota maggiorata. La circolare n. 8E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il contribuente deve essere proprietario (oppure titolare di un altro diritto reale di godimento) al momento dell’apertura del cantiere o, se antecedente, al momento del pagamento delle fatture. Un’impostazione che, di fatto, finisce per tagliare fuori il promissario acquirente dall’aliquota maggiorata: all’avvio dei lavori non è ancora proprietario e quindi non soddisfa il requisito richiesto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

