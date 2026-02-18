L'incontro tra Omonia e Rijeka si svolge per gli spareggi di Conference League, perché entrambe le squadre sono appaiate in classifica con un solo punto di distanza. La partita si gioca in un momento cruciale, e il primo tempo potrebbe decidere le sorti dell’intera sfida. La sfida si tiene allo stadio GSP di Nicosia, con i tifosi locali che attendono con entusiasmo il match.

Omonia-Rijeka è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla Alla fine della fase a gironi queste due squadre sono state divise in classifica da un solo punto. Quindi è evidente che il livello più o meno è simile. Anche se il momento di forma, ad oggi, premierebbe i padroni di casa che hanno la voglia di ripetere il risultato, piazzato appunto contro il Rijeka, di moltissimi anni fa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Era il 2006, ed era l’Europa League in una sfida a eliminazione diretta. E i padroni di casa, in un complessivo 4-3 finale, ebbero la meglio con annesso passaggio del turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Omonia-Rijeka: primo tempo decisivo

Omonia Nicosia-Rijeka (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiOmonia Nicosia e Rijeka si sfidano questa sera, martedì 19 febbraio 2026, alle 21:00, nel match di andata dei playoff di Conference League.

Pronostico Shakhtar-Rijeka: tre punti per chiudere i contiLa sfida tra Shakhtar e Rijeka, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Conference League, si disputa giovedì alle 21:00.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.