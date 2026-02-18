Pronostico Omonia Nicosia-Rijeka | primo tempo decisivo
L'incontro tra Omonia Nicosia e Rijeka si svolge perché entrambe le squadre puntano a qualificarsi per la prossima fase di Conference League. La partita si preannuncia decisiva, soprattutto nel primo tempo, quando potrebbero emergere le chance più chiare di gol. La sfida si tiene in uno stadio pieno di tifosi, che aspettano di vedere quale squadra avrà il miglior avvio. Alla fine della fase a gironi, queste due squadre erano separate da un solo punto in classifica.
Omonia-Rijeka è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla Alla fine della fase a gironi queste due squadre sono state divise in classifica da un solo punto. Quindi è evidente che il livello più o meno è simile. Anche se il momento di forma, ad oggi, premierebbe i padroni di casa che hanno la voglia di ripetere il risultato, piazzato appunto contro il Rijeka, di moltissimi anni fa. Pronostico Omonia-Rijeka: primo tempo decisivo (AnsaFoto) – Ilveggente.it Era il 2006, ed era l’Europa League in una sfida a eliminazione diretta. E i padroni di casa, in un complessivo 4-3 finale, ebbero la meglio con annesso passaggio del turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
