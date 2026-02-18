Il nome di Fenerbahce e Nottingham Forest compare nei titoli di giornata a causa della sfida di playoff di Europa League. Dopo il pareggio contro il Wolverhampton, i britannici hanno deciso di cambiare allenatore, affidando la panchina a Pereira per cercare di migliorare i risultati. La partita si svolgerà in Turchia e rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, che cercano di avanzare nella competizione.

Fenerbahce-Nottingham Forest è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dopo il pareggio interno contro il Wolverhampton, il Nottingham Forest ha esonerato il proprio tecnico affidando la panchina, per questo finale di stagione, a Pereira. Proprio un ex della sfida. Non il momento migliore per questo allenatore di prendere in mano una squadra in crisi di gioco e di identità e che rischia, tra le altre cose, la retrocessione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Evidente che per gli inglesi il pensiero è tutto rivolto verso la Premier League, mentre il Fenerbahce, una squadra che vive un momento magico e che in inverno si è pure rinforzata, sogna qualcosa di magico, di unico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fenerbahce-Nottingham Forest: uno sgarbo all’ex

