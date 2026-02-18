Pronostico Fenerbahce-Nottingham Forest | uno sgarbo all’ex
Il nome di Fenerbahce e Nottingham Forest compare nei titoli di giornata a causa della sfida di playoff di Europa League. Dopo il pareggio contro il Wolverhampton, i britannici hanno deciso di cambiare allenatore, affidando la panchina a Pereira per cercare di migliorare i risultati. La partita si svolgerà in Turchia e rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, che cercano di avanzare nella competizione.
Fenerbahce-Nottingham Forest è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dopo il pareggio interno contro il Wolverhampton, il Nottingham Forest ha esonerato il proprio tecnico affidando la panchina, per questo finale di stagione, a Pereira. Proprio un ex della sfida. Non il momento migliore per questo allenatore di prendere in mano una squadra in crisi di gioco e di identità e che rischia, tra le altre cose, la retrocessione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Evidente che per gli inglesi il pensiero è tutto rivolto verso la Premier League, mentre il Fenerbahce, una squadra che vive un momento magico e che in inverno si è pure rinforzata, sogna qualcosa di magico, di unico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Nottingham Forest–Manchester City: preview e pronostico. City in corsa titolo, Forest aggrappato al City Ground
Pronostico Wrexham-Nottingham Forest: dare continuitàIl match Wrexham-Nottingham Forest, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di proseguire il percorso in competizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fenerbahce-Nottingham Forest (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici; Fenerbahce Nottingham Forest – Quote e Pronostici – Europa League 25/26; Pronostico Fenerbahce - Nottingham Forest con quote del match di europa league 19-02-26; Fenerbahçe vs Nottingham Forest Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Europa League 19-02-2026.
Il Fenerbahce ha sempre nel mirino Lookman e nelle ultime ore sta cercando di capire se ci sono margini per convincere l'Atalanta. facebook