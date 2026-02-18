Pronostico Brann-Bologna | alla ricerca della guarigione definitiva

Il match tra Brann e Bologna si gioca giovedì alle 18:45, perché si tratta della prima sfida degli spareggi per gli ottavi di Europa League. Il motivo di questa partita è la volontà delle due squadre di ottenere un risultato favorevole e proseguire il cammino europeo. Il Bologna cerca di riscattare le ultime prestazioni deludenti, mentre il Brann punta a sorprendere in casa. La gara sarà trasmessa in diretta tv, con le formazioni ancora da definire. I tifosi aspettano una partita intensa e combattuta.

Brann-Bologna è una partita valida per l'andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Bologna ha chiuso la League Phase di Europa League al decimo posto, a quota 15 punti. Ne sarebbero bastati almeno 2 in più per finire tra le prime otto della maxi-classifica ed evitare questo fastidioso spareggio. Soprattutto in un momento in cui i felsinei stanno provando faticosamente a uscire da un periodo difficilissimo, che rischia di aver compromesso la terza qualificazione di fila ad una competizione continentale.