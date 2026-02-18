Pronostici di oggi 18 febbraio | grande serata tra Champions League e Serie A
Oggi, il 18 febbraio, i nerazzurri affrontano una trasferta difficile a Bodø, dove il freddo intenso e il campo sintetico complicano la partita. I rossoneri, invece, cercano di mantenere aperta la corsa scudetto battendo il Como a San Siro. La serata si preannuncia ricca di emozioni tra Champions League e Serie A.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 18 febbraio. Trasferta delicata al gelo e sul campo sintetico di Bodø per i nerazzurri, mentre i rossoneri cercheranno di tenere aperto il campionato battendo il Como a San Siro. Per restare a -5 e sperare in un passo falso dei cugini, oltreché nello scontro diretto, la.
RTL 102.5. . Si fa in salita la strada dell'Atalanta per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi perdono 2-0 al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia nell'andata del playoff. A decidere il match i gol di Guirassy e Beier nel facebook
Brutto episodio durante il match di Champions League tra Benfica e Real: dopo il gol, Vinicius interrompe il gioco per un insulto razzista ricevuto da un giocatore del Benfica. Gioco interrotto e protocollo antirazzista, a calmare Vincius ci pensa Mourinho #Co x.com