Pronostici Bodo-Inter | marcatore e tiratori

Il motivo dello scontro tra Bodo Glimt e Inter è la vittoria dei nerazzurri, decisa dalla voglia di consolidare la posizione in campionato e di fare bene anche in Champions League. La partita si gioca in un campo difficile, dove i norvegesi hanno ottenuto molte vittorie casalinghe. L’Inter di Chivu cerca di migliorare il suo rendimento, puntando su alcuni giocatori chiave. Tra i possibili marcatori e i tiratori, ci sono diverse opzioni che potrebbero determinare l’esito della sfida. La partita si preannuncia combattuta e ricca di sorprese.

Bodo-Inter, le dritte in chiave player building sul match dei nerazzurri: ecco tutti i possibili risvolti Sempre più in alto in campionato e con la volontà di lanciare altri messaggi anche in Champions League, l' Inter di Chivu farà visita ad un Bodo Glimt che soprattutto tra le mure amiche si è rivelato un avversario piuttosto ostico. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Memori delle difficoltà evidenziate da City e Juve, i nerazzurri proveranno a far girare la gara perimetrandola lungo binari congeniali alle proprie caratteristiche. Il tutto considerando il fattore climatico – mai banale – e un turnover assolutamente fisiologico vista la mole di impegni dei meneghini.