Proiettile recapitato a casa di un consigliere di Fratelli d’Italia di Cornaredo È il secondo atto intimidatorio in dieci giorni

Un proiettile consegnato alla porta di un consigliere di Fratelli d’Italia a Cornaredo dimostra un’escalation di minacce: si tratta del secondo atto intimidatorio in appena dieci giorni. La scatola con il proiettile è stata trovata davanti alla sua abitazione, mentre i vicini hanno segnalato suoni sospetti nelle ore notturne.

Cornaredo (Milano), 18 febbraio 2026 – Un proiettile è stato recapitato a un consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Cornaredo. "Un atto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intero sistema democratico e il libero esercizio dell’impegno politico", commentano Romano La Russa e Guglielmo Villani, rispettivamente capodelegazione della giunta in Regione Lombardia e presidente provinciale di Fratelli d'Italia. La scoperta del proiettile. Il consigliere comunale ha trovato il proiettile lunedì sera nella sua cassetta della posta, era in una busta bianca, senza nessuna scritta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

