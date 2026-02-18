Programma Olimpiadi oggi 18 febbraio 2026 | tutte le gare gli italiani in gara e dove vederle in tv

Oggi, 18 febbraio 2026, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina continuano a sorprendere, perché il programma di gare si svolge senza sosta. Molti italiani si sfidano in varie discipline, tra cui lo sci alpino e il biathlon, trasmettendo emozioni forti agli appassionati. La giornata è ricca di eventi, con nove medaglie in palio e le gare che si succedono fin dal mattino, fino a sera, sui canali televisivi dedicati.

Prosegue lo spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, va in scena la quindicesima giornata di gare, una delle più ricche dell'intero calendario: nove titoli olimpici in palio e un'agenda fittissima dalla mattina fino a tarda sera. L'Italia vuole continuare a sognare in grande. Gli azzurri difendono il secondo posto nel medagliere, dopo aver raggiunto quota nove ori, e puntano ad arricchire ulteriormente il bottino in una giornata che può regalare soddisfazioni importanti. Grande attesa per la staffetta femminile di biathlon ad Anterselva, dove l'Italia si presenta con un quartetto ambizioso e competitivo.

