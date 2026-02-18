Progetto Sirio per la sicurezza urbana prorogato al 28 febbraio il termine di adesione per le società sportive
Il progetto Sirio, volto a migliorare la sicurezza urbana, ha subito una proroga. La data limite per le società sportive, le associazioni e le organizzazioni pubbliche o private di aderire è stata spostata al 28 febbraio alle 23.30. Questa decisione permette di raccogliere più adesioni, comprese quelle di federazioni sportive e enti di promozione. La proroga mira a coinvolgere un numero maggiore di realtà nel progetto e a rafforzare la collaborazione sul territorio. Le organizzazioni interessate devono ancora presentare la propria candidatura.
A disposizione, complessivamente, risorse per 30 mila euro, di cui 24 mila destinati alla realizzazione delle proposte educative e sportive, i restanti 6 mila euro a supporto delle attività di disseminazione e coordinamento. Le attività di aggregazione e discipline sportive contemplate riguardano l'ambito delle tecniche di lotta o combattimento e quello delle arti di strada, ovvero skateboard, mountain bike, parkour, murales, hip hop, teatro e busking. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Sport scrivendo a [email protected] o telefonando ai seguenti numeri: 0523-492676 e 339-3183555.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
