Progetto Reti in circolo prevista la creazione di un centro di recupero e stoccaggio presso il porto di Ancona

Il progetto “Reti in circolo” nasce dall’investimento della Fondazione Cariverona e mira a creare un centro di recupero e stoccaggio nel porto di Ancona. La Cooperativa pescatori motopescherecci di Ancona porterà i rifiuti di nylon 6 raccolti in mare, che verranno poi riutilizzati o riciclati. Legambiente Marche coordina l’intera iniziativa, che prevede anche l’installazione di apposite aree di deposito nel porto.

Per illustrare le attività di progetto dopo circa un anno dall’avvio del progetto è previsto un incontro presso la sala riunione della Cooperativa pescatori motopescherecci di Ancona, in via Ezio Vanoni 4, fissato per venerdì 20 Febbraio dalle ore 9.30 con i saluti di Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche, Luigi Conte, presidente Parco del Conero, Stefano Tombolini, assessore Comune di Ancona, Giacomo Rossi, vicepresidente Consiglio regionale delle Marche e Chiara Biondi, consigliera della Regione Marche, Guido Vettorel dell’Autorità portuale di sistema del Medio Adriatico Centrale. Seguirà la presentazione del progetto “Reti in Circolo”, un focus su sostenibilità ambientale, aspetti tecnici e coinvolgimento della marineria locale e quindi il trasferimento con visita guidata al Centro di raccolta e stoccaggio delle reti da pesca, con spiegazione delle modalità operative di conferimento, selezione e avvio al riciclo del materiale da parte di Blue Marine Service e Cooperativa motopescherecci di Ancona.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Solidaire ad Ancona, la nave Ong attracca al porto di Ancona con 26 migranti a bordo | VIDEOLa nave umanitaria Solidaire è arrivata questa mattina al porto di Ancona, attraccando al molo 19 con 26 migranti a bordo, tra cui sei minori.

Da Ancona al Tirreno: al porto di Ancona il varo delle Pelikan Classe “A” per portare innovazione e sostenibilitàDal porto di Ancona prende avvio un progetto italiano dedicato alla Blue Economy, con il varo delle Pelikan Classe “A”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.