Prodi Trump il Board of peace e una reazione emotiva per l’Europa
Romano Prodi scuote la testa dopo aver ricevuto una domanda sulla partecipazione italiana, forse legata a iniziative internazionali come il Board of Peace. La sua reazione riflette una certa cautela, mentre cerca le parole per rispondere. Prodi ha poi aggiunto che l’Europa si trova di fronte a una “reazione emotiva” che rischia di influenzare le decisioni di governo. La discussione si concentra sulle tensioni tra le nazioni e le reazioni di leader come Donald Trump.
L'"escamotage" di Meloni sul Board per Gaza. Nelli Feroci (Iai): "Da 'osservatori' potremo capire di che si tratta” Scuote la testa, Romano Prodi. Gli hanno appena chiesto che cosa stia pensando della partecipazione dell’Italia, seppure sotto forma di “osservatrice”, al Board of peace per Gaza trumpiano. Scuote la testa e non risponde, a margine della presentazione del libro “Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all’Europa integrata” di Sergio Fabbrini, direttore della School of Government della Luiss Guido Carli. Un colloquio da professore a professore, sotto lo sguardo della vicepresidente dem della Camera Anna Ascani, proprio nel giorno in cui le opposizioni votano (e parlano) all’unisono contro la partecipazione italiana al Board medesimo, Azione compresa (Carlo Calenda ha definito la presenza italiana una “pagina nera” per l’Italia) e con un Pd lancia in resta (la segretaria Elly Schlein parla di “smantellamento del diritto internazionale” e “privatizzazione” delle relazioni internazionali, in barba alla nostra Costituzione). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
‘Board of Peace’ per Gaza, la fredda reazione dell’EuropaL’Europa ha risposto con cautela alla creazione del ‘Board of Peace’ per Gaza, evidenziando la propria prudenza davanti alla proposta.
Putin ha una nuova leva per manipolare Trump, è il Board of PeaceIl recente coinvolgimento del Board of Peace rappresenta una nuova dinamica nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascani boccia il Board di Trump: Megalomania, l'Italia non partecipi; Usa: Prodi, 'per rimettere a posto rapporto con Ue dopo Trump servirà tempo'.
Ue: Prodi, Trump la divide perche' non conti, dire a Orban vada a farsi friggereA Meloni non serve investitura. Campo largo in fabbricazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - La prima cosa e' unire l'Europa. Dire a Orban che vada a farsi friggere. Di fronte alla ... ilsole24ore.com
Romano Prodi: Ue e Cina a un passaggio cruciale. Troviamo un compromesso, o sarà Trump a fare e disfareL’autoritarismo di Trump sta progressivamente portando alla completa disgregazione dei legami internazionali, che pure già da lungo tempo si erano indeboliti. Oggi sono di nuovo gli Stati Uniti a ... huffingtonpost.it
Ieri Donald Trump ha revocato una legge che diceva che il cambiamento climatico è causato dai gas serra. L’ennesimo liberi tutti a chi inquina e surriscalda il pianeta. Una follia che pagheremo carissima, Noi, non Trump. A cura del direttore di Fanpage.it, Fra facebook