Prodi Trump il Board of peace e una reazione emotiva per l’Europa

Romano Prodi scuote la testa dopo aver ricevuto una domanda sulla partecipazione italiana, forse legata a iniziative internazionali come il Board of Peace. La sua reazione riflette una certa cautela, mentre cerca le parole per rispondere. Prodi ha poi aggiunto che l’Europa si trova di fronte a una “reazione emotiva” che rischia di influenzare le decisioni di governo. La discussione si concentra sulle tensioni tra le nazioni e le reazioni di leader come Donald Trump.

L'"escamotage" di Meloni sul Board per Gaza. Nelli Feroci (Iai): "Da 'osservatori' potremo capire di che si tratta” Scuote la testa, Romano Prodi. Gli hanno appena chiesto che cosa stia pensando della partecipazione dell’Italia, seppure sotto forma di “osservatrice”, al Board of peace per Gaza trumpiano. Scuote la testa e non risponde, a margine della presentazione del libro “Nazionalismo 2.0. La sfida sovranista all’Europa integrata” di Sergio Fabbrini, direttore della School of Government della Luiss Guido Carli. Un colloquio da professore a professore, sotto lo sguardo della vicepresidente dem della Camera Anna Ascani, proprio nel giorno in cui le opposizioni votano (e parlano) all’unisono contro la partecipazione italiana al Board medesimo, Azione compresa (Carlo Calenda ha definito la presenza italiana una “pagina nera” per l’Italia) e con un Pd lancia in resta (la segretaria Elly Schlein parla di “smantellamento del diritto internazionale” e “privatizzazione” delle relazioni internazionali, in barba alla nostra Costituzione). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

