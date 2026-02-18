Problemi alla canna fumaria | scoppia l' incendio

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Teolo, dove un incendio si è sviluppato in una canna fumaria di un’abitazione di via Montemerlo. La causa dell’incendio sembra essere un problema nella conduttura, che ha provocato l’accumulo di fuliggine e l’accensione improvvisa. Le fiamme e il fumo hanno riempito la casa, creando momenti di paura tra i residenti. I pompieri hanno spento le fiamme in pochi minuti e stanno ancora indagando sulle ragioni del guasto.

L'emergenza è scattata ieri sera 17 febbraio a Teolo in via Montemerlo. Sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco. Non si segnalano feriti. Si contano solo danni materiali Fumo e fiamme all'ora di cena. Momenti di apprensione ieri sera 17 febbraio a Teolo. Per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco attorno alle 21 si è verificato un incendio ad una canna fumaria di un'abitazione di via Montemerlo. Ad accorgersi dell'emergenza sono stati gli stessi residenti che hanno prontamente chiamato il 115. Se l'emergenza fosse scattata qualche ora più tardi lo scenario si sarebbe ulteriormente complicato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Fano, incendio alla canna fumaria: paura in via LauroIeri sera a Fano, in via Lauro, si è verificato un incendio alla canna fumaria di un’abitazione, provocando allarme tra i residenti. Incendio alla canna fumaria a Sestola, Vigili del Fuoco limitano i danni alla coperturaNel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sestola, in via Campacci, per un incendio scoppiato nella canna fumaria di un'abitazione privata. Incendio canna fumaria camino a legna Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Canna fumaria in fiamme: vigili del fuoco in azione alla Casa del Rugby; Respirano il fumo del camino, in tre all’ospedale; Canna fumaria in zona vincolata: quando serve l’autorizzazione paesaggistica; Sì all’installazione della canna fumaria in condominio, ma solo nel rispetto dei limiti di legge. Problemi alla canna fumaria: scoppia l'incendioL'emergenza è scattata ieri sera 17 febbraio a Teolo in via Montemerlo. Sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco. Non si segnalano feriti. Si contano solo danni materiali ... padovaoggi.it La canna fumaria è l’ultimo grande ricatto del mondo della ristorazione a RomaCi avrete fatto caso più e più volte soffermandovi sugli annunci immobiliare sui siti o ancor più per strada. Fondo commerciale 55 mq con bagno SENZA canna fumaria. Ampio negozio 110 mq ad angolo ... romatoday.it