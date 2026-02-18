A Pesaro, le strutture non riscaldate stanno creando problemi in vista della Pasqua, a causa del freddo persistente. La città aspetta turisti provenienti dal Nord Europa e voli charter per accogliere i visitatori, ma le condizioni climatiche complicano l’organizzazione. La mancanza di riscaldamento nelle strutture turistiche rende difficile prepararsi all’afflusso di vacanzieri.

In attesa di capire se arriveranno voli charter con turisti che hanno come destinazione Pesaro, oppure anche treni carichi di vacanzieri in arrivo dal nord Europa, la città si sta prerando con qualche difficoltà all’arrivo della Pasqua. Qualche difficoltà perché? La risposta arriva dal presidente degli albergatori Marco Filippetti: "Il problema che stiamo avendo è legato ai tornei di pallacanestro e cioè quello di Pasqua e quindi quello che organizza poi Peppe Ponzoni. Ci sono difficoltà di sistemazione perché cadendo la Pasqua ai primi giorni di aprile, non è ancora caldo e diverse strutture essendo stagionali non hanno il riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Problema: Pasqua al freddo: "Strutture non riscaldate"

