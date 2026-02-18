Prezzi PPA europei in lieve ripresa a gennaio cresce il peso dei BESS

A gennaio, i prezzi dei PPA europei sono saliti leggermente, a causa dell’aumento della domanda di sistemi di accumulo di energia (BESS). Le aziende cercano di stabilizzare i costi e investono di più in soluzioni di stoccaggio, che stanno modificando le dinamiche di mercato. La crescita del peso dei BESS si riflette anche in una maggiore attenzione alle fonti rinnovabili e alle tecnologie innovative. Questa tendenza potrebbe continuare nei prossimi mesi, mentre il mercato cerca di adattarsi alle nuove esigenze energetiche.

PPA Europei: Una Lieve Ripresa a Gennaio, l'Accumulo di Energia Cambia le Regole del Gioco. Una timida inversione di tendenza si registra nel mercato europeo dei Power Purchase Agreement (PPA) a gennaio 2026, con un aumento del 2% rispetto ai mesi precedenti. L'Italia e la Germania guidano questa ripresa, mentre l'integrazione dei sistemi di accumulo di energia (BESS) nei contratti di fornitura sta ridefinendo le strategie di investimento e le prospettive di decarbonizzazione del continente. Dopo un 2025 di assestamento, il settore energetico guarda ora a una maggiore stabilità, ma con nuove sfide e opportunità.🔗 Leggi su Ameve.eu PPA europei in evoluzione: calo prezzi solare ed eolico spinge verso ibridi e sistemi di accumulo energetico.Nel quarto trimestre del 2025, il mercato europeo dei Power Purchase Agreements ha subito un calo dei prezzi.