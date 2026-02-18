Previsioni meteo Livorno | allerta gialla per vento e mareggiate giovedì 19 febbraio

Il vento forte e le mareggiate hanno spinto la protezione civile regionale a emettere un’allerta gialla per Livorno giovedì 19 febbraio. La causa sono le condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando la zona, con raffiche di vento fino a 70 kmh e onde alte più di 2 metri. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari lungo le coste. Le previsioni indicano che le onde continueranno a colpire la costa nelle prossime ore.

La protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo gialla per domani, giovedì 29 febbraio. Codice giallo per mareggiate dalle 15 alle 23.59 e per vento a partire dalle 7 e fino alle 18. Secondo le previsioni di 3bmeteo, le forti raffiche interesseranno tutta la Toscana mentre il mare sarà particolarmente mosso soprattutto lungo la costa tirrenica e nella zona dell'arcipelago.

Previsioni meteo Livorno: allerta gialla per vento e mareggiate mercoledì 11 febbraioLa protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per il vento e le mareggiate a Livorno, prevista per mercoledì 11 febbraio.

Previsioni meteo, domani 16 febbraio allerta gialla a Livorno e provincia per vento e mareggiateDomani, 16 febbraio, a Livorno e nella sua provincia, è stata emessa un’allerta gialla a causa di forti venti e mareggiata.

