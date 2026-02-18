Prete si autosospende Lo stop di don Gabriele | Ragioni personali

Don Gabriele Gerosa si è autosospeso dall’incarico, motivando la scelta con ragioni personali. La decisione arriva dopo che il sacerdote ha deciso di prendersi una pausa dal suo ruolo nell’oratorio della Valletta Brianza e a Santa Maria Hoè, due comunità che frequentano numerosi giovani del territorio.

Don Gabriele come don Alberto. Il prete dell’oratorio della Valletta Brianza e di Santa Maria Hoè don Gabriele Gerosa si autosospende dall’incarico. "Ragioni personali", si limita a spiegare lui, evitando il clamore suscitato invece dal suo collega don Alberto Ravagnani, il "prete influencer" che ha lasciato la tonaca in diretta social da poche settimane. Don Gabriele continua però a insegnare religione, che diventa anche la sua unica fonte di sostentamento. La scelta di lasciare per ora temporaneamente il ministro sacerdotale è stata concordata con i suoi superiori. Don Gabriele ha da poco compiuto 35 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prete si autosospende. Lo stop di don Gabriele: "Ragioni personali" Dall’Olimpia all’abito talare. L’avventura di don Mario lo sportivo diventato preteDon Mario, ex giocatore di pallacanestro, ha deciso di cambiare vita dopo aver concluso la carriera sportiva, indossando ora l’abito talare. Il prete influencer non è più un prete, don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio: la confermaDon Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prete si autosospende. Lo stop di don Gabriele: Ragioni personali; Il prete dell’oratorio si autosospende: shock tra i fedeli. Prete si autosospende. Lo stop di don Gabriele: Ragioni personaliEra il sacerdote dell’oratorio della Valletta Brianza e di Santa Maria Hoè. La scelta del religioso di lasciare è stata concordata con i suoi superiori. . ilgiorno.it