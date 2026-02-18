Prestianni ha chiesto scusa a Vinicius dopo aver ricevuto accuse di razzismo, spiegando che si è trattato di un malinteso. L'incidente, avvenuto durante una partita, ha portato molti a discutere sui comportamenti dei giocatori in campo. Prestianni ha affermato di non essere mai stato razzista e di aver agito senza cattive intenzioni. Nei giorni scorsi, la vicenda ha suscitato molte polemiche e ha acceso il dibattito sulla tolleranza nel calcio.

In seguito a un episodio che ha acceso l'attenzione nel calcio internazionale, un giovane calciatore argentino del Benfica ha deciso di pronunciarsi attraverso i social per chiarire la propria posizione riguardo alle recenti accuse di razzismo rivoltegli. La vicenda si è sviluppata nel contesto di una partita caratterizzata da tensioni e polemiche, culminate con una reclamata interpretazione di alcune sue parole da parte di un avversario di alto calibro. Con un messaggio pubblicato nelle stories del proprio account social, il calciatore ha affermato con fermezza: «In nessun momento ho rivolto insulti di natura razzista a Vinicius Junior.

© Mondosport24.com - Prestianni si scusa con Vinicius: "Non sono razzista, c'è stato un malinteso

