Gianluca Prestianni ha pubblicato un messaggio sui social per negare di aver fatto commenti razzisti, dopo che Vinicius lo ha accusato di aver frainteso le sue parole. Prestianni spiega di essere stato frainteso e si scusa se le sue affermazioni sono state interpretate in modo diverso. Il giocatore del Benfica ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la sua posizione.

Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio! Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Infortunio De Bruyne, il belga vede la luce! Rientro in città e obiettivo Mondiale 2026: il piano di recupero Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltare Kalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Prestianni si difende: «Non sono mai stato razzista, Vinicius ha capito male! Mi dispiace di…»

Il Benfica nega l’insulto razzista di Prestianni a Vinicius e pubblica un video insensato per dimostrarloIl Benfica ha diffuso un video per smentire l’accusa di insulti razzisti di Prestianni a Vinicius durante la partita contro il Real Madrid, dopo che alcuni tifosi avevano segnalato un episodio spiacevole.

Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". Benfica-Real sospesa 8'Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.