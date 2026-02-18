Prestianni dice di aver detto a Vinicius hermano e non mono fratello e non scimmia | si somigliano

Gianluca Prestianni afferma di aver rivolto a Vinicius un “hermano” e non un “mono”, sottolineando che si tratta di un termine affettuoso e non offensivo. La discussione ha avuto luogo durante la partita di Champions tra Benfica e Real Madrid, sospesa dall’arbitro dopo le accuse di insulti razzisti rivolti a Vinicius. L’UEFA ha aperto un’indagine ufficiale per chiarire cosa sia successo realmente in campo e per fare luce sui fatti che hanno scatenato il caos. La vicenda resta al centro dell’attenzione.

L'UEFA ha aperto un'inchiesta ufficiale sul caos di Benfica-Real Madrid, gara di Champions sospesa dall'arbitro dopo che Vinicius gli ha detto di aver ricevuto insulti razzisti da Gianluca Prestianni. La versione del giovane argentino punta sull'assonanza tra "mono" ed "hermano".🔗 Leggi su Fanpage.it Simeone a Vinicius: “Florentino ti caccerà dal Real, ricordatelo”, la risposta: “Hai perso ancora”Durante il match tra Atletico Madrid e Real Madrid, si sono verificati due momenti di tensione tra Diego Simeone e Vinicius. Cosa si dice di “Melania”, il documentario sulla moglie di Donald Trump: “Ritratto vergognoso e fascista”La pellicola su Melania Trump divide il pubblico e la critica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vinicius-gol, provocazione e accuse: Prestianni mi ha chiamato scimmia. Benfica-Real sospesa 8'; Vinicius accusa Prestianni di insulti razzisti: in Benfica-Real Madrid non si è giocato per 10 minuti; Caos a Lisbona: Vinicius si ferma per razzismo, cosa è successo; Champions League, sospesa per 10 minuti Benfica-Real Madrid: caso Vinicius-Prestianni. Caso Vinicius: l’Uefa indaga ma Prestianni si dice innocente, Henry attacca Mourinho. Scambio di accuse tra Benfica e RealLa Uefa aprirà indagine su Benfica-Real Madrid, intanto Henry se la prende con Mourinho per aver provato a difendere Prestianni, accusato da Vinicius di aver pronunciato un insulto razzista ... sport.virgilio.it Prestianni-Vinicius: cosa è successo durante Benfica-Real e reazioni LIVEDopo il gol l’attaccante brasiliano era andato a esultare danzando con la bandierina: un gesto che l'arbitro ha ritenuto provocatorio verso i tifosi del Benfica. Per questo è stato ammonito ... sport.sky.it Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". E Mourinho: “Uno dice una cosa e uno ne dice un’altra. Ma a Vinicius dico: perché devi esultare così” Cosa ne pensate Il brasiliano, al 50', ha scoccato un imparabile destro all'i facebook CHAMPIONS - Benfica, Mourinho: "Prestianni-Vinicius Ho parlato con entrambi: uno dice una cosa, l'altro l'esatto opposto" ift.tt/rz8XFji x.com