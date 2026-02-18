pressing su paoloni i civici si smarcano la partita di ciarapica

Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, ha deciso di non candidarsi alla presidenza della Provincia di Macerata dopo aver valutato attentamente le opzioni e ricevendo pressioni dai civici locali. La sua scelta arriva in un momento di tensione politica, con alcuni gruppi che hanno cercato di spingere per un nome alternativo. Nel frattempo, i sostenitori di Ciarapica si preparano a giocare una partita decisiva, cercando di conquistare il supporto necessario per la candidatura.

Fino a ieri sera Robertino Paoloni (nella foto), sindaco di Loro Piceno, non aveva ancora sciolto la riserva sulla candidatura a presidente della Provincia di Macerata. In queste ore la sua discesa in campo sarebbe caldeggiata non solo dal centrosinistra, ma anche da amministratori locali di centro e centrodestra. Mauro Romoli, sindaco di Pollenza, l’altro nome in canna del centrosinistra, è pronto a fare un passo indietro qualora ci sia la convergenza su Paoloni. Potrebbe essere quest’ultimo quindi lo "sfidante" del sindaco di Pieve Torina e presidente dell’unione montana di Camerino Gentilucci, il candidato del governatore Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, si propone come candidato alla presidenza della Provincia dopo aver incontrato rappresentanti di forze civiche e di sinistra.

