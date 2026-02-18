Prescrizione per ex amministratori e tecnici di Avellino assoluzione per la dirigente Mauriello

Il Tribunale di Avellino ha assolto la dirigente Mauriello, dopo aver concluso un procedimento che coinvolgeva ex amministratori e tecnici della città. La causa è legata a una presunta irregolarità nelle procedure di approvazione di alcuni progetti edilizi. La vicenda ha visto coinvolti diversi professionisti locali, tra cui anche alcuni ex funzionari del Comune.

Si conclude il procedimento sulla sicurezza dell'Istituto “Enrico Cocchia” di via Tuoro Cappuccini: estinte le accuse per i tempi trascorsi, prosciolta la preside Il procedimento si è concluso davanti al Tribunale collegiale di Avellino, presieduto da Gian Piero Scarlato. Al centro dell’istruttoria vi erano i presunti falsi e le omissioni connesse alla verifica della staticità dell’edificio scolastico di via Tuoro Cappuccini, sede dell’Istituto “Enrico Cocchia”. Una vicenda che aveva conosciuto un passaggio cruciale nell’ottobre 2016, quando la struttura fu sottoposta a sequestro; sigilli revocati pochi giorni dopo dal Tribunale del Riesame, limitatamente alle misure reali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Mondo di mezzo, prescrizione per Buzzi e assoluzione per D’AusilioLa sentenza sulla maxi inchiesta ‘Mondo di Mezzo’ ha portato due risultati diversi.

Truffa ai danni del Banco Bpm. La sentenza per i cinque imputati: prescrizione e assoluzioneUna vicenda giudiziaria complessa e lunga si conclude con un verdetto di assoluzione per cinque imputati coinvolti in una presunta truffa ai danni del Banco Bpm.

