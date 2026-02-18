Presa a martellate dopo una lite al semaforo parla Noemi | Non lo hanno arrestato non sono più tranquilla

Noemi, 25 anni, ha subito un’aggressione con un martello dopo una lite al semaforo a Bari. Il fatto è avvenuto quando l’automobilista si è scagliato contro di lei con violenza improvvisa. La giovane ha spiegato di non aver assistito all’arresto dell’uomo e si sente ancora insicura. La discussione si è trasformata in un attacco improvviso, lasciandola sotto shock. Noemi ha deciso di parlare pubblicamente per avvertire altre persone e raccontare cosa ha vissuto in prima persona. La vicenda ha attirato l’attenzione dei passanti presenti in quel momento.