Presa a martellate dopo una lite al semaforo parla Noemi | Non lo hanno arrestato non sono più tranquilla
Noemi, 25 anni, ha subito un’aggressione con un martello dopo una lite al semaforo a Bari. Il fatto è avvenuto quando l’automobilista si è scagliato contro di lei con violenza improvvisa. La giovane ha spiegato di non aver assistito all’arresto dell’uomo e si sente ancora insicura. La discussione si è trasformata in un attacco improvviso, lasciandola sotto shock. Noemi ha deciso di parlare pubblicamente per avvertire altre persone e raccontare cosa ha vissuto in prima persona. La vicenda ha attirato l’attenzione dei passanti presenti in quel momento.
La 25enne Noemi ha raccontato ai microfoni della trasmissione tv "Dentro la notizia" l'aggressione subita da un automobilista armato di martello dopo una discussione in strada a Bari. La giovane stava guidando il suo monopattino e l'uomo, che non è stato arrestato, avrebbe preteso di passare per primo in presenza di un cantiere stradale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Litiga con una ragazza in monopattino al semaforo, poi la insegue e la prende a martellate: “Voleva passare”Un uomo di 60 anni ha aggredito con un martello una ragazza di 25 anni dopo un diverbio al semaforo.
