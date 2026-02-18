Prende a sassate i carabinieri | aveva mille euro coca e hashish

Un uomo ha lanciato un sasso contro i carabinieri dopo aver capito di essere stato scoperto. La scena si è svolta in una strada di città, dove i militari avevano appena trovato mille euro, cocaina e hashish nella sua abitazione. L’uomo, visibilmente agitato, ha reagito in modo improvviso, cercando di allontanarsi e scagliando un sasso senza però riuscire a colpirli. La polizia ha fermato l’individuo e sequestrato la droga e il denaro. La vicenda continua con le indagini in corso.

È successo a Cologno Monzese nella giornata di martedì 17 febbraio. Arrestato un uomo di 25 anni Quando ha capito che aveva attirato l’attenzione dei carabinieri ha preso un sasso e lo ha scagliato contro di loro (senza colpirli). Poi ha tentato di allontanarsi. Per lui, però, sono scattate le manette. Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri a Cologno Monzese nella giornata di martedì 17 febbraio. Addosso aveva diversi grammi di cocaina, hashish e sostanza da taglio (oltre a mille euro in contanti). L’intervento è avvenuto in un’area nota per lo spaccio lungo viale Europa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

