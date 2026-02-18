premio letterario michele serio la narrativa di genere torna protagonista

Il premio letterario Michele Serio ha riacceso l’attenzione sulla narrativa di genere, grazie alla sua scelta di premiare autori innovativi. La scorsa sera a Roma, il riconoscimento è stato assegnato a uno scrittore emergente che ha portato in scena un noir ambientato tra le strade di periferia. La vittoria ha suscitato interesse tra i lettori e gli editori, desiderosi di scoprire nuove voci capaci di rinnovare il panorama letterario. La serata ha mostrato come il premio possa diventare un trampolino per autori poco noti.

Roma, 18 febbraio 2026 – Ci sono premi che celebrano un autore. E poi ci sono premi che, nel farlo, trasformano quella memoria in un’occasione concreta per una letteratura viva e audace, capace di confrontarsi con ombra ed eccesso, realtà e deformazione. È con questo spirito che prende il via la II edizione del Premio Michele Serio, concorso nazionale dedicato alla narrativa di genere e organizzato dall’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. – Bacoli Cultura e Letteratura, e gode del patrocinio del Comune di Bacoli e Associazione Campana Editori. Il Premio nasce per onorare la memoria di Michele Serio, scrittore e giornalista napoletano capace di attraversare con forza e originalità i territori del noir, del pulp e del grottesco, lasciando un segno riconoscibile nel panorama letterario italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Al via la II edizione del Premio Michele Serio, il riconoscimento dedicato alla narrativa di genere

