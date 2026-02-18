premio di frontiera contro la fuga dei lavoratori

La segreteria provinciale della Uil Fpl denuncia che la fuga dei lavoratori nel settore sanitario e dei servizi locali è causata dall’immobilismo delle istituzioni. La mancanza di interventi concreti ha portato alla paralisi delle strutture, con ospedali e uffici pubblici che rischiano di chiudere o ridurre drasticamente le proprie attività. La situazione si aggrava ogni giorno, mettendo in crisi i servizi di assistenza e supporto ai cittadini, e richiede una presa di posizione forte da parte della politica.

Basta immobilismo: il territorio si svuota, la politica scelga da che parte stare. A dirlo è la segreteria provinciale della Uil Fpl che sottolinea come la situazione della sanità e delle funzioni locali siano "ormai al collasso" e che non si è più di fronte ad una semplice carenza di personale ma ad una vera emergenza strutturale che rischia di compromettere in modo irreversibile i servizi essenziali per i cittadini. "Ogni giorno assistiamo a una fuga silenziosa ma costante – dicono dalla segreteria provinciale Uil Fpl -: di professionisti che attraversano il confine verso la Svizzera, attratti da stipendi e condizioni di lavoro dignitose; lavoratrici e lavoratori che scelgono di tornare al Sud, dove il costo della vita è più sostenibile; altri che abbandonano definitivamente il pubblico impiego, stanchi di sacrifici non riconosciuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

Assegno di Frontiera più vicino contro la fuga di lavoratori e ditteL’Assegno di Frontiera è un incentivo destinato ai lavoratori residenti in Italia, volto a ridurre il divario retributivo con il mercato svizzero e favorire l’occupazione nel territorio di confine.

