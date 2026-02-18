pranzo e cena quasi futurista a milano così arte da mangiare festeggia i suoi 30 anni
A Milano, Arte da Mangiare celebra i suoi 30 anni con un menu che richiama le innovazioni del Futurismo. La causa è la ricorrenza speciale, che ha ispirato chef a creare piatti dal design futurista, con forme e colori audaci. La giornata si apre con un pranzo alle 12, seguito da una cena che prosegue questa avventura culinaria. La ristorazione si trasforma in un’esperienza visiva e gustativa, coinvolgendo i clienti in un viaggio tra tradizione e innovazione. I clienti si preparano a scoprire un modo diverso di mangiare.
Il 20 febbraio 2026, in occasione del 117° anniversario della pubblicazione del Manifesto Futurista di Filippo Tommaso Marinetti su Le Figaro (20 febbraio 1909) e del 150° anniversario della nascita del fondatore del Futurismo, la Fondazione Gualtiero Marchesi ospiterà un evento gastronomico- culturale nato dalla collaborazione prestigiosa tra l'Associazione culturale e Movimento di Pensiero Arte da mangiare mangiare Arte e la Fondazione Gualtiero Marchesi. Si tratta del primo Pranzo quasi futurista e la tredicesima edizione della celebre Cena quasi futurista, progetto artistico performativo ideato dall'artista Carmine Caputo di Roccanova e sviluppati all'interno delle proposte artistico-culturali di Arte da mangiare mangiare Arte in collaborazione con la Galleria Scoglio di Quarto.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti discussi: Pranzo e cena QUASI futurista: Gualtiero Marchesi incontra il Futurismo; Milano: Pranzo e Cena quasi futurista 2026 | Gualtiero Marchesi incontra il Futurismo; Pranzo e cena QUASI futurista: Gualtiero Marchesi incontra il Futurismo; Il modo in cui gli italiani mangiano in casa è cambiato.
