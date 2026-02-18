potere al gatto

Il gatto che vive a Downing Street è arrivato lì 15 anni fa e da allora non si è mai mosso, anche con i cambi di governo. Durante questo periodo, ha visto cambiare cinque primi ministri diversi, tra cui Cameron, May e Johnson, e ora si prepara a incontrare anche Keir Starmer. È diventato una presenza stabile nel cuore della politica britannica.

È entrato a Downing Street 15 anni fa esatti. Ha visto passare cinque Primi ministri: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak (sei a breve con Keir Starmer), ma lui è ancora in carica. Nella storia inglese solo due premier hanno trascorso periodi più lunghi lì dentro: William Pitt il Giovane e Sir Robert Walpole; ma erano altri secoli. Ha passato indenne diverse crisi politiche, ha visto le Olimpiadi di Londra, l'austerity, la Brexit, il Covid. Dopo tre lustri di servizio encomiabile (e si prevede ancora una lunga carriera: il suo tasso di gradimento resta molto alto) è diventato simbolo di stabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

