Poste italiane disservizi nella consegna | bollette e comunicazioni arrivano mesi dopo

Un residente di Forlì denuncia che Poste Italiane ha consegnato le bollette e le comunicazioni con mesi di ritardo, causando problemi pratici. La causa sembra essere un’interruzione nel servizio di consegna che si ripete da settimane nel quartiere Grandi Italiani. Un esempio concreto è stato segnalato da un utente, che ha ricevuto una bolletta dell’utenza idrica con oltre tre mesi di ritardo rispetto alla data di emissione.

Scrive il lettore: “Voglio segnalare i gravi e ripetuti disservizi nella consegna della posta da parte di Poste Italiane nel quartiere Grandi Italiani di Forlì, dove risiedo. Da diversi mesi, io e altri residenti stiamo riscontrando ritardi inaccettabili nella consegna di bollette e comunicazioni importanti. In più occasioni ho ricevuto solleciti di pagamento per presunte bollette non saldate, salvo poi vedermi recapitare le bollette stesse solo dopo l’arrivo del sollecito. Questo comporta non solo disagi, ma anche il rischio concreto di sanzioni o interruzioni dei servizi per cause non imputabili al destinatario.🔗 Leggi su Forlitoday.it

