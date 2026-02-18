Poste italiane disservizi nella consegna | bollette e comunicazioni arrivano mesi dopo
Un residente di Forlì denuncia che Poste Italiane ha consegnato le bollette e le comunicazioni con mesi di ritardo, causando problemi pratici. La causa sembra essere un’interruzione nel servizio di consegna che si ripete da settimane nel quartiere Grandi Italiani. Un esempio concreto è stato segnalato da un utente, che ha ricevuto una bolletta dell’utenza idrica con oltre tre mesi di ritardo rispetto alla data di emissione.
Scrive il lettore: “Voglio segnalare i gravi e ripetuti disservizi nella consegna della posta da parte di Poste Italiane nel quartiere Grandi Italiani di Forlì, dove risiedo. Da diversi mesi, io e altri residenti stiamo riscontrando ritardi inaccettabili nella consegna di bollette e comunicazioni importanti. In più occasioni ho ricevuto solleciti di pagamento per presunte bollette non saldate, salvo poi vedermi recapitare le bollette stesse solo dopo l’arrivo del sollecito. Questo comporta non solo disagi, ma anche il rischio concreto di sanzioni o interruzioni dei servizi per cause non imputabili al destinatario.🔗 Leggi su Forlitoday.it
"Bollette recapitate in ritardo da Poste. Disservizi nelle frazioni"A Massa Marittima, nelle frazioni delle Colline Metallifere, si registrano ancora ritardi nella consegna delle bollette da parte di Poste Italiane.
“Bollette, raccomandate e pacchi non recapitati: tanti i disservizi delle Poste a Bergamo”A Bergamo, numerosi cittadini segnalano disservizi delle Poste riguardanti bollette, raccomandate e consegne di pacchi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bedollo, Poste Italiane si scusa per i ritardi e dice alla Tgr: Stiamo risolvendoE' arrivata la replica alla segnalazione dei residenti che nel nostro servizio hanno lamentato numerosi disservizi, comprese le bollette consegnate già scadute ... rainews.it
Odissea per prelevare i soldi alle Poste: «Impossibile prelevare perché privi dei moduli. Una vergogna, non sono nemmeno padrona dei miei risparmi»ROVIGO - Disservizi alle Poste e una cittadina adriese costretta a peregrinare tra le frazioni per prelevare i propri risparmi. Si è presentata all'Ufficio postale per aggiornare ... ilgazzettino.it
