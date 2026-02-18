Positivo incontro fra direzione Ausl e sindaci della Valtiberina

La direzione dell’AUSL e i sindaci della Valtiberina si sono incontrati a Sansepolcro per affrontare le questioni sanitarie della zona. L’appuntamento si è svolto con l’obiettivo di migliorare i servizi e rispondere alle esigenze dei cittadini. Durante la riunione, sono state discussi progetti concreti per potenziare l’assistenza domiciliare e rafforzare i reparti ospedalieri.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – . Nei giorni scorsi a Sansepolcro, si è tenuto un importante incontro tra i sindaci della Valtiberina e la Direzione dell'AUSL. Tema della riunione è stata l a riorganizzazione dei servizi sanitari: i dipartimenti sanitari ed amministrativi, gli ospedali e il territorio sono interessati da un profondo cambiamento, non solo per la creazione di nuove strutture, ma anche per le innovazioni che riguardano i processi di cura, legata all'informatizzazione e alle nuove tecnologie. Il dottor Marco Torre, Direttore generale dell'AUSL si è soffermato in particolare sulla recente introduzione del "Fascicolo sanitario elettronico" e della "Cartella clinica informatizzata", che consentono a tutti i professionisti della sanità di avere a disposizione, in qualsiasi luogo si trovino, le informazioni cliniche necessarie per prendersi cura del paziente senza dover ripetere esami.