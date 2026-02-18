Portobello intervista al regista Marco Bellocchio | La vicenda di Tortora segnata dalla cecità incomprensibile di alcuni giudici

Il regista Marco Bellocchio spiega come la vicenda di Enzo Tortora sia stata segnata dall’errore di alcuni giudici, causato da prove manipolate. Dal 20 febbraio, su HBO Max, arriva la serie “Portobello”, composta da sei episodi. La produzione, presentata a Venezia, ricostruisce i momenti più drammatici del caso Tortora, un conduttore vittima di un errore giudiziario devastante negli anni Ottanta. Fabrizio Gifuni interpreta Tortora, affiancato da un cast che include anche Gianfranco Gallo e Alessandro Preziosi. La serie ripercorre le complicate vicende tra televisione e giustizia.

Dal 20 febbraio arriverà su HBO Max la serie in sei episodi di Marco Bellocchio, Portobello, presentata all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, che ricostruisce la drammatica vicenda di Enzo Tortora, il celebre conduttore vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani; protagonista è Fabrizio Gifuni nel ruolo di Tortora, affiancato da Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Davide Mancini, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, con la partecipazione di Gianfranco Gallo nel ruolo del boss Raffaele Cutolo e di Alessandro Preziosi, componendo un cast corale che racconta il caso Tortora tra televisione, giustizia e cronaca degli anni Ottanta.